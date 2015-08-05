离岸人民币：韩国进出口银行三年期10亿元宝岛债以4.1%定价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月5日 - 韩国进出口银行已发行一笔10亿元、三年期宝岛债，利率定为4.1%。
路透旗下IFR杂志称，兆丰国际商业银行、凯基证券、巴克莱和永丰金证券担任债券簿记管理人。
该档宝岛债将在台北挂牌，标普、穆迪并预计给予A+/Aa3评级。
韩国进出口银行近年数次在台湾发行宝岛债，今年3月亦发行了一笔10亿、三年期宝岛债，以4.4%定价。(完)
台湾主要人民币发行一览请参见 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”