离岸人民币：韩国进出口银行三年期10亿元宝岛债以4.1%定价

路透香港8月5日 - 韩国进出口银行已发行一笔10亿元、三年期宝岛债，利率定为4.1%。

路透旗下IFR杂志称，兆丰国际商业银行、凯基证券、巴克莱和永丰金证券担任债券簿记管理人。

该档宝岛债将在台北挂牌，标普、穆迪并预计给予A+/Aa3评级。

韩国进出口银行近年数次在台湾发行宝岛债，今年3月亦发行了一笔10亿、三年期宝岛债，以4.4%定价。(完)