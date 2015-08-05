中国货币市场：回购利率平稳准备金调整无影响，隔夜七天价差收窄

路透上海8月4日 - 中国银行间市场周三早盘资金面稳中向好，主要回购利率 变化不多。交易员表示，短期品种交投延续供需两旺，今日例行的存款准备金调整亦基本无扰动，流动性预期仍好；隔夜七天利率受开盘价带动一涨一跌，两者价差略有收窄。

上海一银行交易员表示，早盘市场供需平稳，存款准备金调整影响有限，“我们行是基本没变，感觉其他机构在市场上也没怎么变化，7月末存款波动不大，应该没有大幅的退补缴吧”。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上海一券商交易员称，因利率偏低且杠杆套息需求量大，近期回购成交仍集中于隔夜期限，“资金还是很松，央行公开市场逆回购也继续做，不会有什么压力的，每天上来就是借隔夜。”

她并表示，近期隔夜与七天期回购利率价差的绝对水平略偏高，预计短端资金需求还不会明显地从隔夜向七天转移；七月以来该价差虽有所收窄，但目前仍接近100bp，距离年内约50bp的低位尚有一定空间。

中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险；将继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度，保持适度流动性。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.4919 1.4854 +0.65

七天 2.3956 2.4113 -1.57

14天 2.6070 2.6342 -2.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0050 0.3950 +61.00

七天 1.2800 1.0800 +20.00

14天 1.4800 1.5050 -2.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4900 1.4800 +1.00

七天 2.4100 2.4300 -2.00

14天 2.6400 2.6400 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.5080 1.4970 +1.10

七天 2.4710 2.4830 -1.20

三个月 3.1430 3.1500 -0.70

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