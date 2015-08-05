中国货币市场：回购利率平稳准备金调整无影响，隔夜七天价差收窄

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月4日 - 中国银行间市场周三早盘资金面稳中向好，主要回购利率 变化不多。交易员表示，短期品种交投延续供需两旺，今日例行的存款准备金调整亦基本无扰动，流动性预期仍好；隔夜七天利率受开盘价带动一涨一跌，两者价差略有收窄。
上海一银行交易员表示，早盘市场供需平稳，存款准备金调整影响有限，“我们行是基本没变，感觉其他机构在市场上也没怎么变化，7月末存款波动不大，应该没有大幅的退补缴吧”。
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日(节假日顺延)，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
上海一券商交易员称，因利率偏低且杠杆套息需求量大，近期回购成交仍集中于隔夜期限，“资金还是很松，央行公开市场逆回购也继续做，不会有什么压力的，每天上来就是借隔夜。”
她并表示，近期隔夜与七天期回购利率价差的绝对水平略偏高，预计短端资金需求还不会明显地从隔夜向七天转移；七月以来该价差虽有所收窄，但目前仍接近100bp，距离年内约50bp的低位尚有一定空间。
中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险；将继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度，保持适度流动性。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.4919 1.4854 +0.65
七天 2.3956 2.4113 -1.57
14天 2.6070 2.6342 -2.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.0050 0.3950 +61.00
七天 1.2800 1.0800 +20.00
14天 1.4800 1.5050 -2.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.4900 1.4800 +1.00
七天 2.4100 2.4300 -2.00
14天 2.6400 2.6400 +0.00
Shibor
其中:隔夜 1.5080 1.4970 +1.10
七天 2.4710 2.4830 -1.20
三个月 3.1430 3.1500 -0.70
---------------------------------------------------------------(完)
(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”