台湾债市：五年及10年券殖利率双收升，因美债殖利率上扬及台股走稳

* 10年券殖利率止跌反弹，因获利了结卖单出笼

* 五年券殖利率连二日收升，惟市场气氛仍偏多

* 明日观察台股表现及美债殖利率是否续弹

路透台北8月5日 - 台湾五年期公债104/9 及10年公债104/5 殖利率周三双双收升。交易员指出，随着台股止跌收涨，加上美债殖利率上扬，短线获利了结卖单持续出笼，令主流券殖利率联袂走扬；惟市场气氛仍偏多，殖利率若续弹将吸引新的买盘进场。

他们表示，因30年期公债104/11 标售结果符合预期，对市场影响属中性；但随着重要经济数据公布告一段落，利多大致出尽，今天10年券殖利率止跌反弹，明日观察重点在台股能否站上8,600点，若能带量续扬，料该券殖利率可望再走高。

〞台股明天如果能站上8,600点，殖利率还会往上带。〞一位大型公股银行主管说。

另位证券商交易员指出，随104/5殖利率弹升后，不但今日短线获利了结卖盘出笼，上日跳下去追价者亦被迫认赔分批杀出，带动殖利率弹幅扩大。

台湾股市周三小幅收高，中止连两日下滑格局。分析师表示，在特定买盘护持下，大盘指数已连续三日出现8,500点重要关卡失而复得的戏码，短线或有机会在底部震荡整理，而融资大减有利于止稳反弹。

台湾央行周三表示，财政部委托标售的30年期104/11 得标利率为2.288%，符合市场预估的2.28-2.32%区间，发行金额为300亿台币。

美国公债价格周二下滑，此前亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话令市场重燃对美联储可能在9月升息的预期，而在美国公布关键就业报告前的获利了结也打压公债价格。

本周国际债券交割因子有：法国兴业银行发行五年期国际债券、金额2亿美元，8月6日交割。

交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.420-1.440%；五年公债104/9殖利率则暂看0.920-0.940%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 +1.59 0.9301% 0.9200-0.9320% 60.50 10 104/5 +1.11 1.4301% 1.4235-1.4320% 61.00

本周全球重要经济事件和数据包括：

8/5(三)：美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。

8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会议(至8月7日)。

8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。

8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。

8/9(日)：中国7月PPI和CPI。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.4301

5 104/9 0.9301

3 104/1 没有成交