美洲金融：波多黎各债权人可能试图强制要求还款--文件

路透8月4日 - 根据文件显示，至少需有20%的波多黎各公共财政公司(PFC)债券持有人同意控告波多黎各政府，债券委托管理人才能代表他们提起诉讼。此前，波多黎各仅偿付部分8月1日到期的债务，已发生违约。

根据市政债券电子信息平台(EMMA)周二的文件，债券协议允许PFC债券的受托管理人U.S. Bank在至少20%的债权人要求下，采取行动保护债权人的权益。

PFC周一债务违约，仅偿还了到期的5,800万美元债券中的62.8万美元。

虽然EMMA文件中的措辞未明确提及诉讼，但诉诸官司被认为是投资者为了争取强制性还款而最可能采取的方法。

U.S. Bank发言人拒绝置评。波多黎各政府开发银行(Government Development Bank)发言人Todd Hagerman也拒绝评论。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)