中国债市动态：现券及IRS窄幅波动，关注后续专项金融债支持政策

路透上海8月5日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)均波幅不大，一级市场上10年续发国债定位亦符合预期；专项金融债引发的短期波动暂告段落，不过市场目光仍聚焦在后续支持政策上，特别是央行的货币政策动向。

交易员并指出，在理财资金持续回流的背景下，近期债市需求仍有保证，但配置盘仍会更倾向在一级市场拿债，短期内一级强于二级的表现料将延续。

“专项债大家觉得央行会有政策（支持），但后面还要看力度怎么样，”上海一券商交易员称。

路透上周五引述消息人士称，为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

知情人士并透露，后续对于专项金融债可能的配套支持政策包括：购买专项金融债的机构可获定向降准、提供流动性；财政部考虑免除专项金融债的利息所得税等。

今日媒体报导称，国开行、农发行将向邮储银行定向发行专项建设债券，中央财政按照专项建设债券利率的90%给予贴息。国开行、农发行利用专项建设债券筹集资金，建立专项建设基金，主要采用股权方式投入，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

上述交易员并谈到，最近一级市场热度不减，主要是因理财资金等不断从股市流向债市所致，而这部分配置资金中多数都会采取持有到期策略，相对而言交易户主导的二级市场跟随力度稍弱。

“现在银行理财发的太好了，虽然收益（率）下的也挺快，但买的人还是多，”她表示。

上海一银行交易员谈到，在整体收益率水平震荡下滑的背景下，收益水平仍有相对优势的信用债需求仍不错，不过因近期累计跌幅已不小，信用债收益率续降步伐或放缓，尤其是短端。

财政部今日稍早招标续发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.4460%，接近此前3.44%的市场预测均值。该期债边际中标收益率为3.4856%，投标倍数为2.17倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1509 早盘收报96.825元人民币，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1509 收报95.680元，较上日结算价跌0.01%。