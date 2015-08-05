更新版 1-中国汇市：人民币创一个月新低后放量收平，受IMF推迟SDR调整扰动

* 人民币触及近一个月新低后收平 * 中间价刷新两周低点 * IMF延长当前SDR有效期令汇价一度跌破6.21 (新增收盘报价和评论) 路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周三触及近一个月新低后收盘持平， 中间价刷新两周低点。交易员称，IMF决定将当前SDR（特别提款权）货币篮子的有效期延长 至明年九月，拖累人民币盘中一度跌破6.21元关口，但央行维稳助汇价迅速收复失地。 IMF的最新决定令市场预期稍有改变。在经过近一个月的直线运行后，交易员对汇价波 动弹性是否会受此影响而立即扩大存在分歧，部分交易员认为，人民币或借此契机扩大波动 ，但亦有交易员指出今日早盘人民币试探性突破以失败告终，难言波动区间会立即扩大。 一中资行交易员指出，IMF为人民币纳入SDR设置缓冲期，令即期市场做出试探性反应； 因在岸CNY触底后反弹的速度快于离岸CNH ，导致两地价差一度扩至逾百点。鉴于在岸即期 表现更为稳定，后市价差有望进一步缩窄。 “每次（价差）上到一百点以上都会有人出来套利。今天套利盘说不好多不多，我们这 边不算多。”他表示。 今日人民币兑美元 即期盘中最低报6.2122元，为7月8日以来新低；人民币兑 美元中间价 报6.1186元，刷新7月21日以来低点。今日成交量 明显放大至逾300亿美元，创出3月19日以来最高。 分析人士认为，国际货币基金组织(IMF)报告建议维持SDR货币篮子组成至明年9月份， 为投资者提供“缓冲”，对人民币是否纳入SDR篮子的评估程序则暂未有变化；虽然人民币 在“自由使用”方面仍面临一定的问题，但IMF正面态度令人民币成为SDR篮子货币的可能性 上升。 周二发布的IMF工作人员报告建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施。 该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。 中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场 预期，有效防范化解金融风险。对于人民币汇率问题，央行重申，将进一步完善人民币汇率 形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 全球汇市方面，美元指数周三触及三个半月高位，此前美国亚特兰大联邦储备银行总裁 洛克哈特表示支持9月升息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2096 6.2096 0.00% 中间价 6.1186 6.1177 -0.01% 成交额 323.54亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.49%(上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 29 6.2093 6.2122 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,525 FXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.2175 6.218 一年期NDF 6.283 6.278 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)