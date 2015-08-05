基金观点：中国年轻投资者进取自信，偏好股票收益基金和高收益债--美盛

路透香港8月5日 - 环球资产管理公司美盛（Legg Mason） 周三称，中国年轻投资者较年长投资者更进取和自信，并偏好于股票收益基金和高收益债券投资。

美盛于今年4月发表2015年度环球投资者调查，当时反映出中国投资者是全球最进取的投资者。

美盛今天进一步发布调查结果显示，年龄介乎18-39岁的中国投资者较40-75岁的中国投资者更为进取。58%的年轻中国投资者认为自己颇为／非常进取，相比之下，这一比例在40-75岁的年长中国投资者中为49%，而在全球40-75岁的投资者中平均为41%。

年轻中国投资者也偏向看好较高风险的产品，认为股票收益基金（60%）和高收益债券（60%）最符合自身收益需要。另外，在10名年轻中国投资者中，有6名目前投资于高收益债券，而这一比例在年长投资者中只有37%。

美盛指出，“值得留意的是，所有受访的年轻中国投资者对其管理投资的能力抱有信心，而40-75岁中国投资者的比例则为93%。两项数据都高于全球平均的86%。”

调查并显示，几乎所有年轻中国投资者（96%）对未来12个月投资感到颇为／非常乐观，多于年长的投资者（87%）。而整体中国投资者对前景乐观程度为全球平均最高。