路透基点：台湾康那香企业启动15亿台币再融资--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行、 簿记行兼额度代理行第一商业银行，为康那香企业股份有限公司启动了15 亿台币(4,700万美元)的五年期再融资。 这笔融资由借款者的董事长担保，以土地、工厂和设备为抵押，本案 包括A部分10亿台币定期贷款、B部分5亿台币定期贷款和C部分5亿台币商 业票据担保。A与B部分合计金额不得超过10亿台币。 如果借款人的负债比率为160%或更低，则A部分的利率为一年期邮政 储蓄利率加码22个基点；如果负债比率高于160%，则加码33个基点。 B部分贷款头三年的利率为台币利率互换(IRS)加码70.6个基点，在第 四和第五年与A部分利率相同。 A与B部分最低税前利率为1.7%。 如果借款人的负债比率为160%或更低，则C部分的年度费用为65基点 ，高于160%则是70基点。 银行可以按三个层次参贷：承贷3亿台币或更多者，前端费用为15基 点，并获牵头行兼簿记行头衔；承贷1.8-2.99亿台币，前端费用为8基点 ；承贷1.2-1.79亿台币，前端费用为5基点。在后两种情况下，银行可获 得参贷行身份。 A部分有两年宽限期，将分七次、每半年等额偿还。B部分有3.5年宽 限期，分四次、每半年等额偿还。C部分为子弹式偿还。 有20个基点的承诺费。银行需在9月4日之前回复。 所得款项将用于营运资金，以及做为2012年6月的一笔15亿台币五年 期贷款再融资。 借款人是在台湾上市的个人护理产品业者。(完) (编译 张涛；审校 李婷仪)