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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 12:45 BJT

路透基点：台湾康那香企业启动15亿台币再融资--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行、
簿记行兼额度代理行第一商业银行，为康那香企业股份有限公司启动了15
亿台币(4,700万美元)的五年期再融资。
    
    这笔融资由借款者的董事长担保，以土地、工厂和设备为抵押，本案
包括A部分10亿台币定期贷款、B部分5亿台币定期贷款和C部分5亿台币商
业票据担保。A与B部分合计金额不得超过10亿台币。
    
    如果借款人的负债比率为160%或更低，则A部分的利率为一年期邮政
储蓄利率加码22个基点；如果负债比率高于160%，则加码33个基点。
    
    B部分贷款头三年的利率为台币利率互换(IRS)加码70.6个基点，在第
四和第五年与A部分利率相同。
    
    A与B部分最低税前利率为1.7%。
    
    如果借款人的负债比率为160%或更低，则C部分的年度费用为65基点
，高于160%则是70基点。
    
    银行可以按三个层次参贷：承贷3亿台币或更多者，前端费用为15基
点，并获牵头行兼簿记行头衔；承贷1.8-2.99亿台币，前端费用为8基点
；承贷1.2-1.79亿台币，前端费用为5基点。在后两种情况下，银行可获
得参贷行身份。
    
    A部分有两年宽限期，将分七次、每半年等额偿还。B部分有3.5年宽
限期，分四次、每半年等额偿还。C部分为子弹式偿还。
    
    有20个基点的承诺费。银行需在9月4日之前回复。
    
    所得款项将用于营运资金，以及做为2012年6月的一笔15亿台币五年
期贷款再融资。
    
    借款人是在台湾上市的个人护理产品业者。(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 李婷仪)

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