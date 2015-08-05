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亚洲 | 2015年 8月 6日 星期四 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--8月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月5日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超217

外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超821

8月6日(四)

0130 澳洲就业人口(万人) 7月 增加1.0 增加0.73

全职就业人口(万人) -- 增加2.45

就业参与率 64.8% 64.8%

失业率 6.0% 6.0%

0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- -1.8

领先指标(较前月) -- -0.2

0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负6

0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.2% -0.2%

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.7%

截至7月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.6%

0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.1% +0.4%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

制造业产出(较前月) +0.2% -0.6%

(较上年同期) +0.4% +1.0%

1100 英国央行利率决定 8月 0.5% 0.5%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 7月 -- 4.4842

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月1日当周 27.3 26.7

四周均值(万人) -- 27.475

续请失业金人数(万人) 7月25日当周 224 226.2

2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,429

8月6-7日

2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 46

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

8月5日(三)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.6% -0.4%

(较上年同期) -1.3% -1.1%

0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 52.0 53.0

0750 法国Markit服务业PMI 7月 52.0 52.0

综合PMI 51.5 --

0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 53.8 53.7

综合PMI 53.7 --

0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 54.0 53.8

综合PMI 53.9 53.7

0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 57.4 58.0

0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.6% -0.3%

(较上年同期) +1.2% +1.9%

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 397.2 --

再融资指数 1,488.8 --

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 7月 18.5 21.5

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差438.4 逆差428

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差4.8 逆差28

出口(亿加元) 446.1 --

进口(亿加元) 450.9 --

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月终值 55.7 --

服务业PMI 55.7 --

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 60.3 56.2

企业活动指数 64.9 61.0

就业指数 59.6 --

新订单指数 63.8 --

价格指数 53.7 --

(完)

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