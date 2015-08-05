主要国家经济指标预测--8月6日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月5日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超217
外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超821
8月6日(四)
0130 澳洲就业人口(万人) 7月 增加1.0 增加0.73
全职就业人口(万人) -- 增加2.45
就业参与率 64.8% 64.8%
失业率 6.0% 6.0%
0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- -1.8
领先指标(较前月) -- -0.2
0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负6
0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.2% -0.2%
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.7%
截至7月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.6%
0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
制造业产出(较前月) +0.2% -0.6%
(较上年同期) +0.4% +1.0%
1100 英国央行利率决定 8月 0.5% 0.5%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 7月 -- 4.4842
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月1日当周 27.3 26.7
四周均值(万人) -- 27.475
续请失业金人数(万人) 7月25日当周 224 226.2
2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,429
8月6-7日
2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 46
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
8月5日(三)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.6% -0.4%
(较上年同期) -1.3% -1.1%
0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 52.0 53.0
0750 法国Markit服务业PMI 7月 52.0 52.0
综合PMI 51.5 --
0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 53.8 53.7
综合PMI 53.7 --
0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 54.0 53.8
综合PMI 53.9 53.7
0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 57.4 58.0
0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.6% -0.3%
(较上年同期) +1.2% +1.9%
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 397.2 --
再融资指数 1,488.8 --
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 7月 18.5 21.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差438.4 逆差428
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差4.8 逆差28
出口(亿加元) 446.1 --
进口(亿加元) 450.9 --
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月终值 55.7 --
服务业PMI 55.7 --
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 60.3 56.2
企业活动指数 64.9 61.0
就业指数 59.6 --
新订单指数 63.8 --
价格指数 53.7 --
(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”