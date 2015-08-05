澳新经济指标预测--8月6日-8月13日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日当周 8月6日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 7月 增加1.0 增加0.73 全职就业人口(万人) -- 增加2.45 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.0% 6.0% 8月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 46 8月7日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 6月 +5.0% -6.1% 投资房屋融资 -- -3.2% 8月10日当周 8月10日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月) 7月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.0% 8月11日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 -- 正11.0 企业信心指数 -- 正10 8月12日(三) 0030 澳洲消费者信心 8月 -- -3.2% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.3% 2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 55.2 2245 新西兰食品物价指数 7月 -- +0.5% 8月13日(四) 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 -- +2.70% (较上年同期) -- +5.1%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”