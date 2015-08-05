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亚洲 | 2015年 8月 6日 星期四 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--8月6日-8月13日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值        
    
    8月3日当周
    
    8月6日(四)
    0130 澳洲就业人口(万人)                            7月    增加1.0  增加0.73
             全职就业人口(万人)                                   --   增加2.45
             就业参与率                                         64.8%     64.8%
             失业率                                              6.0%      6.0%
    
    8月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             7月        --         46 
    
    8月7日(五)
    0130 澳洲自住房屋融资                              6月      +5.0%     -6.1%
             投资房屋融资                                         --      -3.2% 
    
    8月10日当周
    
    8月10日(一)
    2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月)      7月        --      +0.5%
                             (较上年同期)                         --      +5.0%
    
    8月11日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 7月        --     正11.0
                          企业信心指数                            --       正10
    
    8月12日(三)
    0030 澳洲消费者信心                                8月        --      -3.2%
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                    第二季       --      +0.5%
                         (较上年同期)                             --      +2.3%
    2230 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               7月        --       55.2
    2245 新西兰食品物价指数                            7月        --      +0.5% 
    
    8月13日(四)
    2245 新西兰零售销售(较前季)                      第二季       --     +2.70%
                       (较上年同期)                               --      +5.1%(完)

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