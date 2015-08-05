《路透晚报》--8月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：猪价呈恢复性和补偿性上涨，未来供求紧平衡--农业部

中国农业部周三表示，3月下旬以来猪肉价格出现的持续上涨具有恢复性和补偿性特征，是猪价长期低迷导致产能大幅度调整引起的；预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，不会出现2011年的暴涨行情。

--中国经济：2013年底政府负债超过56万亿元，同比增近两成--社科院

新华社援引中国社科院称，截至2013年底，中国政府负债超过56万亿元人民币，同比增长近两成；同期政府资产总额111.9万亿元，同比增长近一成，增速远低于负债增速。

--中国经济：十三五潜在增长率平均6.2%，较十二五续降--社科院专家

中国社会科学院副院长蔡昉撰文称，依据生产要素供给和全要素生产率趋势测算的结果表明，中国经济潜在增长率从改革开放伊始到2010年期间的10%左右，下降为“十二五”(2011-2015年)时期的平均7.6%，进而“十三五”(2016-2020年)时期的平均6.2%。

--中国数据：7月财新服务业PMI创11个月新高，但受制造业拖累经济仍低迷

中国财新传媒最新PMI调查显示，7月中国服务业扩张步伐加快，新订单稳步增加；不过受制造业低迷影响，整体需求仍未有太多改善，中国经济增长依然乏力。

--中国经济：“十三五”应努力争取让经济在合理区间正常波动--专家

中国社会科学院学部委员、经济学部副主任刘树成撰文指出了“十三五”（2016-2020年）时期宏观经济走势的四种可能性，并指出中国应努力争取并不容易的第四种可能性，即遵循经济波动规律，使经济运行在合理区间的上下限之间正常波动。

【金融】

--中国金融：交易商协会发布棚改贷款资产支持证券信息披露指引

随着中国信贷资产证券化（ABS）的进一步推进，基础资产的范围亦在逐步扩容中。中国银行间市场交易商协会（NAFMII）近日发布棚户区改造项目贷款资产支持证券信息披露指引（试行），对以棚改贷款为基础资产的ABS进行信息披露规范。

--中国金融：国有坏账银行业务范围拓宽，获准收购企业不良资产--新华

新华网周二稍晚报导称，中国财政部上周正式下发文件，放开华融、长城和东方三家国有资产公司的业务许可，允许其收购、处置非金融机构不良资产。这意味着资管公司争取多年的非金不良资产业务终于“落地”。

【固定收益】

--中国债市：发改委出台项目收益债券管理办法，鼓励重点支持基础项目建设

中国国家发改委周三发布通知，进一步规范项目收益债券发行，规定其可以招标或簿记建档形式公开发行，也可以面向机构投资者非公开发行；同时鼓励项目重点用于支持基础项目建设、改善民生等。

--中国货币市场：回购利率平稳准备金调整无影响，隔夜七天价差收窄

中国银行间市场周三早盘资金面稳中向好，主要回购利率变化不多。交易员表示，短期品种交投延续供需两旺，今日例行的存款准备金调整亦基本无扰动，流动性预期仍好；隔夜七天利率受开盘价带动一涨一跌，两者价差略有收窄。

--中国债市动态：现券及IRS窄幅波动，关注后续专项金融债支持政策

中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)均波幅不大，一级市场上10年续发国债定位亦符合预期；专项金融债引发的短期波动暂告段落，不过市场目光仍聚焦在后续支持政策上，特别是央行的货币政策动向。

--新债招标：中国10年续发国债收益率3.4460%，符合预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标收益率为3.4460%，接近此前3.44%的市场预测均值。

--新债招标：农发行一年增发债收益率2.6440%，三年3.3409%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的三期固息增发债，一年期中标收益率2.6440%，三年和五年分别为3.3409%和3.5624%；对应投标倍数依次为3.30倍、3.98倍和3.71倍。

--中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，为五年品种续发

中国财政部周三公告，将于下周三(12日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行300亿元人民币固息国债，为今年第11期五年品种的第二次续发。

【外汇】

--中国汇市：人民币创一个月新低后放量收平，受IMF推迟SDR调整扰动

人民币兑美元即期周三触及近一个月新低后收盘持平， 中间价刷新两周低点。交易员称，IMF决定将当前SDR（特别提款权）货币篮子的有效期延长 至明年九月，拖累人民币盘中一度跌破6.21元关口，但央行维稳助汇价迅速收复失地。

--离岸人民币：韩国进出口银行三年期10亿元宝岛债以4.1%定价

韩国进出口银行已发行一笔10亿元、三年期宝岛债，利率定为4.1%。

--人民币衍生品：美元掉期曲线下移，短期受即期市场的扰动比资金面更大

中国境内美元/人民币掉期曲线周三较上周五下移。交易员指出，从目前本币资金面仍较宽裕的局面判断，长端掉期美元升水依然偏高；虽然掉期曲线本周略下移，却不意味着人民币贬值预期消散。

--《焦点》IMF报告建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施

周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的任何行动都应推迟到2016年9月以后实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

--《焦点》IMF为人民币纳入SDR展诚意，明年入篮底气更足

国际货币基金组织（IMF）最新报告建议维持特别提款权（SDR）货币篮子组成至明年9月份，为投资者提供“缓冲”，对人民币是否纳入SDR篮子的评估程序则暂未有变化；虽然人民币在“自由使用”方面仍面临一定的问题，但IMF正面态度令人民币成为SDR篮子货币的可能性上升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，短线反弹后引发获利及套牢盘双重卖压

中国股市沪综指周三震荡收跌1.6%。分析师指出，前日大盘出现大幅反弹后，今日引发获利及套牢盘双重卖压，投资者情绪仍偏谨慎，且量能无法有效放大对大盘走势形成明显制约，预计后市仍以震荡整理走势为主。

--中国股市：调查报告显示投资者信心正恢复，买入意愿有所增强

中国证券投资者保护基金有限责任公司（下称投保基金）日前发布的月度调查报告显示，证券市场投资者信心正处于修复期；同时，看好大盘未来走势的投资者比例上升，投资者买入意愿也有所增强。

--中国基金：上投摩根获批1亿美元QDLP额度，为公募基金业首家

中国上投摩根基金管理有限公司相关人士周三表示，近日公司已获得合格境内有限合伙人(QDLP)资格，获批额度为1亿美元，这是首家获得QDLP资格的国内公募基金业者。

--中国证券：沪深证交所两融余额周二增157.2亿，至约1.31万亿元

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场虽一度反弹，但近阶段走势较为震荡。周二大盘大幅反弹，当日沪深证交所融资融券余额净增157.2亿元人民币至约1.31万亿元。

--中国个股：上海家化拟向中国中药出售江阴天江药业股权，作价23.3亿元

中国平安旗下的上海家化联合股份有限公司周三公告称， 拟以23.3亿元人民币向香港上市公司中国中药出售江阴天江药业有限公司23.8378%的股权，交易完成后，公司将不再持有天江药业的股权。

--中港个股：工行首次在美为中企发行商业票据融资，可提供增信支持

以市值计全球第一大银行--工商银行周三表示，其通过广东分行和纽约分行联动，为TCL集团在美国债券市场发行商业票据；这是工行首次在美国市场代理发行商业票据为客户融资。

--中港个股：光大银行调低配资杠杆比例，并重启深圳分行配资业务