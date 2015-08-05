中国金属：Codelco现货铜供应因智利矿场罢工而渐枯竭--消息人士

路透香港8月5日 - 消息人士称，由于受到罢工影响，智利国家铜业公司(Codelco) 已有两周未在现货市场对中国出售精炼铜。如果罢工持续，长单出货可能会受影响，但在需求淡季之下，影响幅度料将有限。

Codelco自7月21日以来就受到国内罢工冲击，被迫关闭矿场，其位于智利Ministro Hales的最新矿场设备也受到破坏。

中国是Codelco最大的长单铜及现货铜买家，但亚洲一位贸易界直接知情人士说，过去两周Codelco已经停止提供现货金属。

“这是因为Codelco也不清楚罢工将持续多久，”他说，他因自身公司的规定而不愿具名。

他表示，2015年长单出货以及约定交付至中国的现货金属目前暂未受影响，但如果罢工不平息，部分金属可能延迟交付。

智利Codelco尚未立即对此置评。

交易商称，5月底时Codelco已对中国出售将近1万吨现货金属，其中有一大部分预计将在第三季到货。

他们不预期少了Codelco的现货供应会造成中国近期供应短缺，因为保税仓库库存仍充裕，应可应对任何特别的需求。(完)