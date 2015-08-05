中国要求美国支持和配合中国打击“东突”势力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月5日 - 中国呼吁美国支持和配合中国打击“东突”势力，称他们对美国也构成威胁。
中国外交部周二晚间称，恐怖主义的威胁“日益复杂严峻”。此前中国外交部副部长程国平与美国国务院反恐事务协调员凯达诺大使进行了磋商。
“中方强调‘东伊运’等‘东突’恐怖组织对中美两国及国际社会的严重危害，要求美方大力支持和配合中方打击‘东突’恐怖势力的努力，”中国外交部称。
中国外交部还表示，中美双方同意进一步加强在反恐情报执法等领域交流合作。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”