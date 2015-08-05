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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 13:51 BJT

中国要求美国支持和配合中国打击“东突”势力

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月5日 - 中国呼吁美国支持和配合中国打击“东突”势力，称他们对美国也构成威胁。

中国外交部周二晚间称，恐怖主义的威胁“日益复杂严峻”。此前中国外交部副部长程国平与美国国务院反恐事务协调员凯达诺大使进行了磋商。

“中方强调‘东伊运’等‘东突’恐怖组织对中美两国及国际社会的严重危害，要求美方大力支持和配合中方打击‘东突’恐怖势力的努力，”中国外交部称。

中国外交部还表示，中美双方同意进一步加强在反恐情报执法等领域交流合作。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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