台湾股市：小幅收高守稳8,500点，融资大减或有利于止稳反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月5日 - 台湾股市周三小幅收高，中止连两日下滑格局。分析师表示，在特定买盘护持下，大盘指数已连续三日出现8,500点重要关卡失而复得的戏码，短线或有机会在底部震荡整理，而融资大减有利于止稳反弹。
大盘加权股价指数 收高0.37%报8,542.27点，盘中低位在8,486.27点。今日成交初值 为856.07亿台币，上交易日修正后为1,009.89亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，台股经过激烈修正后，代表散户的融资余额已大幅减码，在筹码相对干净的条件下，有利于指数反弹。由于大盘连续三天出现8,500点关卡跌破后又站上的情形，只要多方继续力守，指数有机会慢慢垫高。
〞盘势还需要整理，何时带量扭转还要观察。〞他说。
简伯仪认为，台股在守稳8,500点后，接下来就要看周五美国公布的非农就业数据，是否对国际金融市场造成影响，届时台股将随亚洲新兴股市震荡。
本地时间14:07，亚洲股市涨跌互见，其中香港恒生指数 涨0.25%、中国沪综指 跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 则跌0.38%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”