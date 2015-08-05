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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑除日圆以外亚洲货币上涨

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* 欧元/美元下滑0.1%，澳元/美元跌0.3%，美元/坡元涨0.29%，美元/韩元涨0.63%。

* 日股日经指数升0.46%，沪综指下挫1.72%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，美国10年期公债收益率报2.2393%，布兰特原油涨0.78%

* 中国7月财新服务业PMI创11个月新高

* IMF报告建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施 (完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 张若琪)

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