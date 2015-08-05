澳洲股市：受银行股拖累而收低，但矿商Fortescue逆势大涨

路透悉尼8月5日 - 澳洲股市周三下跌，因投资者对银行股了结获利。不过，矿商Fortescue Metals Group大涨，帮助支撑了矿业类股。

澳股S&P/ASX 200指数 下滑0.4%或23.9点，收报5,674点，脱离上日触及的两个月高位5,727.7点。

澳洲四大银行全部收低，令大盘严重承压。

Fortescue Metals 收涨6.2%，盘中涨幅一度高达10%，因有媒体报导称可能进行资产出售交易。但该公司之后称现阶段尚未达成此类出售协议，但对于这种“商业谈判”持开放态度。（完）