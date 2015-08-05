澳洲股市：受银行股拖累而收低，但矿商Fortescue逆势大涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼8月5日 - 澳洲股市周三下跌，因投资者对银行股了结获利。不过，矿商Fortescue Metals Group大涨，帮助支撑了矿业类股。
澳股S&P/ASX 200指数 下滑0.4%或23.9点，收报5,674点，脱离上日触及的两个月高位5,727.7点。
澳洲四大银行全部收低，令大盘严重承压。
Fortescue Metals 收涨6.2%，盘中涨幅一度高达10%，因有媒体报导称可能进行资产出售交易。但该公司之后称现阶段尚未达成此类出售协议，但对于这种“商业谈判”持开放态度。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”