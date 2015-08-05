全球金市：金价在五年半低点附近徘徊，FED官员讲话推动美元走强

0606GMT，现货金 持平于每盎司1,086.90美元。金价在7月底大跌，跌破了每盎司1,100美元的支撑位，最低曾跌至2010年2月以来最低每盎司1,077美元，之后金价大多停留在1,100美元下方。

美国12月期金 下滑0.4%至每盎司1,086.50美元。

“我们猜测多数大宗商品会稳定走低，包括黄金在内，主要是由于美元走强及技术面偏空，技术面欠佳将会促使更多基金扩大空仓，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，这再次表明美国经济正在复苏。 美元指数 升至4月以来的最高水平。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量进一步下降至2,156万盎司，为2008年9月以来最低。

现货铂金(白金) 和现货钯 在数年低点附近徘徊，受全球供应过剩和汽车行业需求低迷拖累。