全球金市：金价在五年半低点附近徘徊，FED官员讲话推动美元走强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0606GMT，现货金 持平于每盎司1,086.90美元。金价在7月底大跌，跌破了每盎司1,100美元的支撑位，最低曾跌至2010年2月以来最低每盎司1,077美元，之后金价大多停留在1,100美元下方。
美国12月期金 下滑0.4%至每盎司1,086.50美元。
“我们猜测多数大宗商品会稳定走低，包括黄金在内，主要是由于美元走强及技术面偏空，技术面欠佳将会促使更多基金扩大空仓，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，这再次表明美国经济正在复苏。 美元指数 升至4月以来的最高水平。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的持金量进一步下降至2,156万盎司，为2008年9月以来最低。
现货铂金(白金) 和现货钯 在数年低点附近徘徊，受全球供应过剩和汽车行业需求低迷拖累。
现货铂金持平于每盎司951.60美元，周二跌至每盎司940.50美元，为2009年2月以来最低。现货钯金涨0.5%至每盎司595.50美元，隔夜曾触及每盎司586.33美元，为2012年10月以来最低。现货银 跌0.4%至每盎司14.52美元。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 戴素萍/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”