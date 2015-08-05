《汇市简讯》若英国7月服务业PMI好于预期，英镑/美元或有望突破1.56

0645GMT

* 英镑/美元在亚洲盘下探1.5528美元，因美元继续受到美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话的提振

* 华尔街日报(WSJ)报导，洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息

* 1.5528为7月28日低点，1.5558为纽约盘尾盘低点，1.5575为接下来的高点

* 英国7月服务业PMI将在0830GMT公布，预计为58.0，6月为58.5

* 若该数据的表现好于预期，应该会在周四一系列英国重要事件前提振英镑

* 周二高点1.56和洛克哈特讲话前的水平1.5633为英镑/美元的阻力位 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价