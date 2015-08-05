《汇市简讯》若英国7月服务业PMI好于预期，英镑/美元或有望突破1.56

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 英镑/美元在亚洲盘下探1.5528美元，因美元继续受到美国亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话的提振
* 华尔街日报(WSJ)报导，洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息
* 1.5528为7月28日低点，1.5558为纽约盘尾盘低点，1.5575为接下来的高点
* 英国7月服务业PMI将在0830GMT公布，预计为58.0，6月为58.5
* 若该数据的表现好于预期，应该会在周四一系列英国重要事件前提振英镑
* 周二高点1.56和洛克哈特讲话前的水平1.5633为英镑/美元的阻力位 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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