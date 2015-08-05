《路透晚报》--8月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：良好业绩提振日经指数反弹，然日本迅销下跌

日本股市日经指数温和收高，强劲财报提振建筑及地产股，但由于市场担心全球经济增长放缓，丰田汽车及其他景气循环类股逆市走低。指标日经指数收涨0.5%至20,614.06点，盘中一度上涨1%，触及两周高点20,715.48点。东证股价指数涨0.4%至1,665.85点，成交量超过3万亿(兆)日圆(241.2亿美元)，为近一个月以来最高。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，短线反弹后引发获利及套牢盘双重卖压

中国股市沪综指震荡收跌1.6%。分析师指出，前日大盘出现大幅反弹后，今日引发获利及套牢盘双重卖压，投资者情绪仍偏谨慎，且量能无法有效放大对大盘走势形成明显制约，预计后市仍以震荡整理走势为主。

沪综指收报3,694.57点，跌61.97点或1.65%，上证A股今日成交4,832亿元人民币，上日为4,632.5亿元。

--香港股市：收高，消费类股引领涨势

香港股市略收高，未理会内地股市的疲势。恒生指数收高0.4%，报24,514.16点，恒生国企指数上涨0.5%，报11,125.84点。消费景气类股上涨1.9%，引领涨势，消费性非景气循环类股以及能源股紧随其后。恒生指数成份股总成交量为11亿股。

--汇市：美元指数创三个半月高位，美联储一官员表态支持加息

美元指数触及三个半月高位，此前美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示支持9月升息。美元指数上涨0.1%，至98.096，亚洲盘曾触及98.218高点，为4月底以来最高。欧元/美元因而触及两周低位1.0847美元，美国短期公债收益率上扬，利差走势有利美元，更添美元吸引力。澳元兑美元下跌0.4%至0.7350，周二则是上涨1.3%至两周高点0.7428。

--欧元债市：德债收益率上涨，美联储官员讲话重燃9月升息期望

德国公债收益率(殖利率)上升，此前美联储官员发表的言论重燃美联储将在9月加息的期望。德国10年期公债收益率涨3个基点，至0.66%，从周二触及的两个月低点反弹。欧元区其他评级较高公债收益率亦上涨3个基点。西班牙和意大利公债收益率微幅下跌，分别报1.86%和1.77%。

--国际油市：布兰特原油涨向51美元，等待美国库存数据出炉

指标布兰特原油期货涨至关键支撑位50美元上方，自数月低点的反弹进入第二天，投资者等待美国原油库存数据以评估供应状况。0828GMT，9月布兰特原油期货上涨0.32美元至每桶50.28美元，9月美国原油期货上升0.28美元至46.02美元。

--全球金市：金价在五年半低点附近徘徊，FED官员讲话推动美元走强

金价跌向五年半新低，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位官员谈话支持美联储最早下个月升息的预期，推动美元走强。0829GMT，现货金报每盎司1,084.96美元。美国12月期金下滑0.6%至每盎司1,084.10美元。

--金属期市：伦铜回落，因美元走强且中国需求前景疲软

伦铜回落，跌向六年低位，因美联储或在9月升息的预期升温，推高美元，并且市场看空中国的铜需求。 0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%至每吨5,203.50美元，但离周一触及的六年低点5,142美元不远，上日收盘几无变动。上海期交所期铜回吐稍早涨幅，收盘上涨不到0.5%至每吨38,120元人民币(6,140美元)。