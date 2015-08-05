人民币衍生品：美元掉期曲线下移，短期受即期市场的扰动比资金面更大

路透北京8月5日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三较上周五下移。交易员指出，从目前本币资金面仍较宽裕的局面判断，长端掉期美元升水依然偏高；虽然掉期曲线本周略下移，却不意味着人民币贬值预期消散。

他们并称，目前掉期市场受人民币即期的影响大于资金面的扰动。若短期内人民币即期继续直线运行，则掉期点维持现有水平的概率较高；但若即期市场像今日早盘那样受国际货币基金组织（IMF）决定将当前SDR（特别提款权）货币篮子的有效期延长至明年九月影响而扩大波动区间，则会对掉期市场带来冲击。

“掉期点短期来看，受spot影响比较大，可能利率的影响会在长期内有体现，但是短期内spot的影响会更大一些。”一中资行交易员表示。

另有交易员指出，从短端掉期点推算可知，目前一年期美元掉期升水逾1,500点的水平其实偏高，这折射出人民币贬值预期，因为在目前较为宽松的本币流动性下，长端美元掉期升水不可能维持在如此高位。

周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告决定将当前SDR货币篮子的有效期延长至明年九月，并建议即便决定将人民币纳入SDR，亦应暂缓九个月实施。该报告显示，人民币在满足纳入SDR的各项金融标准方面表现不一。

中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。对于人民币汇率问题，央行重申，将进一步完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

截止北京时间15:15，美元/人民币一周期掉期 报在21.6点子，一个月期 报119个点子，一年期掉期美元升水 报1,535个点子，分别较上周五回落6.09%、11.85%、4.66%。

中国银行间市场周三早盘资金面稳中向好，主要回购利率 变化不多。交易员表示，短期品种交投延续供需两旺，今日例行的存款准备金调整亦基本无扰动，流动性预期仍好；隔夜七天利率受开盘价带动一涨一跌，两者价差略有收窄。