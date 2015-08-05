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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 15:37 BJT

中国经济：2013年底政府负债超过56万亿元，同比增近两成--社科院

路透北京8月5日 - 新华社援引中国社科院称，截至2013年底，中国
政府负债超过56万亿元人民币，同比增长近两成；同期政府资产总额111.
9万亿元，同比增长近一成，增速远低于负债增速。
    
    社科院财经战略研究院发布的中国政府资产负债表并显示，56万亿元
的负债中，2013年政府负有偿还责任的债务约20.7万亿，其它政府债务近
10万亿，国有金融机构不良资产3.8万亿，政策性银行发行债券近9万亿，
社保基金缺口10万亿。
    
    “数据显示，我国的资产规模大、情况良好，足以应对政府债务，”
报导援引社科院财经战略研究院研究员杨志勇称。
    
    在谈及2013年政府债务同比增幅近两成的原因，他表示地方政府债务
的攀升可能是重要因素。
    
    近几年来政府总资产规模均为负债规模两倍左右，而政府净资产与GD
P大致持平，2012年政府净资产为GDP的101.51%，2013年政府净资产为GDP
的94.94%。
    
    以下为2010-2013年中国政府资产负债详情（单位：万亿元人民币）
：
            2013年     2012年     2011年      2010年
 资产        111.9      101.8       85.5         106
 负债           56         47         44        40.5
 
    事实上，中国目前尚无真正意义上的政府资产负债表。报导援引专家
称，目前中国实行以收付实现制为核算基础的预决算报告制度，主要反映
政府预算收支等流量情况，不存在以一级政府作为主体的资产、负债的合
并数据。
    
    而根据去年年底国务院印发《权责发生制政府综合财务报告制度改革
方案》，2020年地方政府资产负债表需要向外界公开，资产和负债都将明
晰。（完）

 (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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