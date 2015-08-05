金属期市：伦铜回落，因美元走强且中国需求前景疲软

“中国投资者的人气目前非常疲软，(铜价)很难在当前水平基础上大幅反弹，”渣打银行驻上海的分析师Judy Zhu表示。

“经济形势看起来依然疲软，制造业订单量也没有反弹，尤其是在夏季需求淡季情况下。”

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%至每吨5,200美元，但离周一触及的六年低点5,142美元不远，上日收盘几无变动。

上海期交所期铜 回吐稍早涨幅，收盘上涨不到0.5%至每吨38,120元人民币(6,140美元)。

中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。

智利国家铜业公司(Codelco)表示，新项目Ministro Hales的重要矿业设备遭到举行罢工的合约工人的严重破坏，可能影响到产出。

美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，给陷于苦苦挣扎的制造业带来希望迹象。

其他基本金属方面，经纪公司Triland在一份报告中称，由于消费者需求依然疲软，LME期镍 的抗跌性或许难以持续。(完)

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