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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 15:40 BJT

日本债市：追随美债小幅下跌，受亚特兰大FED总裁表态影响

日本央行寻求购买期限1-5年公债3,750亿日圆，期限3-5年公债4,250亿日圆，期限5-10年公债4,000亿日圆。

日本央行周四将召开两天例行政策会议，一般预料将维持刺激措施。

10年期日债期货收低0.11点，指标10年期公债收益率升1个基点，20年期及30年期超长期公债收益率各涨1.5个基点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.090% +1.0 0.080%

10年期公债 0.395% +1.0 0.385%

20年期公债 1.160% +1.5 1.145%

30年期公债 1.410% +1.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.68 -0.11 147.79

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 艾茂林/蔡美珍/孙茉莉)

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