欧元债市：德债收益率上涨，美联储官员讲话重燃9月升息期望

德国10年期公债收益率涨3个基点，至0.66%，从周二触及的两个月低点反弹，追随美国公债收益率的类似涨势。欧元区其他评级较高公债收益率亦上涨3个基点。

油价反弹令德债承压，今日稍后德国将标售最高40亿欧元五年期公债。

“亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话措辞强硬，这是德债遭抛的原因，可能还有一些技术性修正，因为过去几周德债表现相当好，”Natixis策略师Cyril Regnat称。

“尽管人们都在关注美联储，但明天英央行亦将公布会议结果，这是全球主要央行中亦将升息的一个，如果英央行公布的通胀报告强硬，对于欧洲公债可能是个风险。”

西班牙 和意大利公债收益率 微幅下跌，分别报1.86%和1.77%。(完)

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