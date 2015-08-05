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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 15:51 BJT

《全球汇市》美元指数创三个半月高位，美联储一官员表态支持加息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0864 1.0880 -0.15 -10.19 1.2097

美元/日圆 124.38 124.38 0.00 4.12 119.68

欧元/日圆 135.11 135.29 -0.13 -6.96 144.77

美元/瑞郎 0.9790 0.9779 0.11 -1.52 0.9941

英镑/美元 1.5577 1.5560 0.11 0.03 1.5573

美元/加元 1.3185 1.3189 -0.03 13.49 1.1618

澳元/美元 0.7362 0.7378 -0.22 -9.87 0.8168

新西兰元/美元 0.6536 0.6536 0.00 -16.17 0.7797

欧元/瑞郎 1.0636 1.0646 -0.09 -11.56 1.2026

欧元/英镑 0.6971 0.6990 -0.27 -10.11 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4809 9.4793 0.02 0.77 9.4688

美元/挪威克朗 8.2736 8.2938 -0.24 10.71 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/蔡美珍/张明钧; 审校 戴素萍/于春红)

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