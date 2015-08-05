意大利数据：7月服务业增速放缓，但新业务指数涨至三个月高点

路透罗马8月5日 - 周三发布的调查显示，意大利服务业7月扩张步伐较6月放慢，该国正缓慢走出持续三年的衰退。意大利6月服务业增速曾创下12个月来最快。

Markit/ADACI报告称，意大利7月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的53.4降至52.0，不过仍为连续第五个月站在荣枯分界线50上方。路透调查的12位分析师原本预计服务业PMI为53.0。

7月新业务分项指数从6月的52.7升至三个月高点53.7。不过，就业分项指标显示服务业公司六个月来首次裁员。

意大利7月综合PMI从前月的54.0降至53.5，为3月以来最低。（完）