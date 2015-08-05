更新版 1-瑞士数据：7月CPI较上年同期下滑1.3%，降幅为1959年以来最大

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(新增细节)
路透苏黎世8月5日 - 瑞士7月消费者物价较上年同期下跌，为连续第九个月下滑，突显出自瑞士央行弃守瑞郎上限后，瑞郎兑欧元飙升以来的通缩压力。
瑞士联邦统计局周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑1.3%，降幅要大过于6月的下滑1.0%，路透调查分析师的平均预估为减少1.1%。
7月CPI较上月则下滑0.6%，路透调查预估为减少0.4%。6月CPI为上升0.1%。
统计局表示，较上月下滑的主要原因在于服饰和新车的价格下跌。取暖油和饭店住宿亦较为便宜。汽油价格则上升。
瑞士央行于1月15日突然弃守瑞郎兑欧元1.20的上限。瑞郎随之飙升，使得从欧元区进口到瑞士的商品价格变得便宜。
在CPI数据公布后，欧元兑瑞郎 报约1.0642瑞郎。
瑞士央行曾表示，预期今明年物价将会下跌。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
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