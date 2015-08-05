意大利数据：6月工业生产下挫1.1%，但第二季仍呈增长

路透罗马8月5日 - 周三公布的数据显示，意大利6月份工业生产大幅度下降，但第二季度总体仍呈增长，维持了有关该国在经历三年经济低迷之后经济温和复苏的预期。

意大利统计局公布，6月工业生产下挫1.1%，为去年5月以来最大降幅，今年5月则上升0.9%。

上述数据远逊于接受路透调查的所有19位分析师的预期，分析师的预期为下降0.3%。

数据表明，作为欧元区第三大经济体的意大利经济复苏势头依然脆弱，道路依然崎岖。

截至6月的第二季度，意大利工业生产上升0.4%，第一季度升幅也为0.4%。