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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 16:07 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月5日

路透香港8月5日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:07时，1
 港元=0.80088人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为36.71%，低于上交易日收盘的40.21%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.82      5.34      1.13
 建设银行                                          6.06      6.34      1.19
 中国银行                                          4.39      4.21      1.30
 农业银行                                          3.45      3.49      1.23
 招商银行                                         17.91     20.85      1.07
 中信银行                                          7.61      5.49      1.73
 交通银行                                          6.82      6.83      1.25
 民生银行                                          9.33      8.80      1.32
 中国人寿                                         28.19     28.70      1.23
 中国平安                                         33.29     43.80      0.95
 中国太保                                         24.96     32.70      0.95
 中信证券                                         20.30     20.80      1.22
 新华人寿                                         43.24     32.65      1.65
 海通证券                                         16.99     13.82      1.54
 华能国际                                         10.75      9.68      1.39
 大唐发电                                          6.47      3.39      2.38
 华电国际                                          8.34      7.49      1.39
 中煤能源                                          8.46      3.68      2.87
 中国神华                                         17.57     14.68      1.49
 中国石油                                         10.63      7.38      1.80
 兖州煤业                                         11.56      4.30      3.36
 中国石化                                          5.81      5.83      1.24
 上海石化                                          7.43      3.12      2.97
 中海油服                                         20.25      9.38      2.70
 仪征化纤                                          8.41      2.33      4.51
 中国铝业                                          6.47      2.68      3.01
 江西铜业                                         15.94     10.38      1.92
 洛阳钼业                                         14.35      4.89      3.66
 紫金矿业                                          4.00      2.03      2.46
 马钢股份                                          4.29      1.86      2.88
 鞍钢股份                                          6.33      4.13      1.91
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.75
 海螺水泥                                         21.07     26.90      0.98
 洛阳玻璃                                         20.45      4.50      5.67
 京城机电                                         13.29      5.40      3.07
 中联重科                                          6.61      4.14      1.99
 金隅股份                                         10.93      6.43      2.12
 中国国航                                         11.53      8.30      1.73
 东方航空                                         11.23      6.56      2.14
 南方航空                                         12.04      8.05      1.87
 中国远洋                                         10.19      4.03      3.16
 中海集运                                          7.57      2.47      3.83
 中集集团                                         24.16     16.48      1.83
 中海发展                                          9.92      4.66      2.66
 宁沪高速                                          8.07      9.82      1.03
 深高速                                            7.92      5.36      1.84
 成渝高速                                          5.75      2.96      2.43
 皖通高速                                         10.08      6.55      1.92
 广深铁路                                          5.72      3.85      1.86
 中国南车                                         15.25      9.60      1.98
 中国交建                                         15.11     10.18      1.85
 中国铁建                                         17.24     10.60      2.03
 中国中铁                                         13.86      6.94      2.49
 长城汽车                                         33.43     25.35      1.65
 比亚迪                                           59.45     36.80      2.02
 广汽集团                                         19.15      6.32      3.78
 青岛啤酒                                         37.80     42.35      1.11
 白云山                                           31.78     21.35      1.86
 新华制药                                         12.15      5.00      3.03
 海信科龙                                         10.72      5.59      2.39
 南京熊猫                                         17.36      6.20      3.50
 晨鸣纸业                                          8.76      3.83      2.86
 上海医药                                         21.28     17.96      1.48
 中兴通讯                                         19.96     16.72      1.49
 东方电气                                         15.80      9.70      2.03
 潍柴动力                                         22.90     11.56      2.47
 东北电气                                          5.65      1.94      3.64
 广船国际                                         46.24     21.45      2.69
 经纬纺机                                         14.83     10.48      1.77
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         13.11      5.34      3.07
 北辰实业                                          6.69      2.62      3.19
 创业环保                                         10.93      4.86      2.81
 中国中冶                                          6.81      2.62      3.25
 金风科技                                         17.66     14.72      1.50
 丽珠                                             64.50     37.90      2.12
 万科                                             14.45     18.88      0.96
 郑煤机                                            8.50      4.01      2.65
 大连港                                            6.25      2.59      3.01
 山东墨龙                                         10.34      3.02      4.28
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.22
 复星医药                                         26.73     23.85      1.40
 光大银行                                          4.55      4.19      1.36
 东江环保                                         19.77     12.52      1.97
 上海电气                                         12.88      4.55      3.53
 广发证券                                         18.67     14.90      1.56
 华泰证券                                         18.87     15.40      1.53
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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