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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 16:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有望升至124.57日圆或更高

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* 市场再度聚焦美元/日圆6-7月跌势125.86-120.41的76.4%回档位124.57日圆

* 注意124.58为上周四高点

* 日线图需要收于124.57上方，才能使多头保持看涨预期

* 我们建议在123.90做多美元，该点位高于基准位123.80

* 123.80也是周二低点

* 请点选图表link.reuters.com/xyt35w (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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