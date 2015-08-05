《汇市简讯》美元/日圆有望升至124.57日圆或更高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 市场再度聚焦美元/日圆6-7月跌势125.86-120.41的76.4%回档位124.57日圆
* 注意124.58为上周四高点
* 日线图需要收于124.57上方，才能使多头保持看涨预期
* 我们建议在123.90做多美元，该点位高于基准位123.80
* 123.80也是周二低点
* 请点选图表link.reuters.com/xyt35w (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”