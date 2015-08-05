路透伦敦8月5日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：上周挑战1.5680美元再度失利后，该价位仍是上档的一道重要阻力。支撑位仍然在1.4565低点拉出的趋势线支撑位置1.5550，以及200日均线位置1.5410。若升破1.5700，则有可能重新上看1.5820。

欧元/美元：欧元持续区间波动，区间上缘在1.1100美元略上方，支撑在接近1.0800。必须先升穿1.1030，才能重新上看上周高点，若跌破1.0800，则很可能跌向1.0600。

美元/日圆：美元上周曾再次挑战124.50日圆，但后继无力而回落。这仍是上档的重要阻力位，若升破此处，将重新看向125.86高点。目前支撑在123.00，若跌落此位，有可能跌向122.50。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0864 1.0880 -0.15 -10.19 1.2097

美元/日圆 124.36 124.38 -0.02 4.10 119.68

欧元/日圆 135.15 135.29 -0.10 -6.93 144.77

美元/瑞郎 0.9793 0.9779 0.14 -1.49 0.9941

英镑/美元 1.5586 1.5560 0.17 0.08 1.5573

美元/加元 1.3188 1.3189 -0.01 13.51 1.1618

澳元/美元 0.7367 0.7378 -0.15 -9.81 0.8168

新西兰元/美元 0.6530 0.6536 -0.09 -16.25 0.7797

欧元/瑞郎 1.0640 1.0646 -0.06 -11.53 1.2026

欧元/英镑 0.6969 0.6990 -0.30 -10.14 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4836 9.4793 0.05 0.82 9.4688

美元/挪威克朗 8.2792 8.2938 -0.18 10.80 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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