中国债市：发改委出台项目收益债券管理办法，鼓励重点支持基础项目建设

路透上海8月5日 - 中国国家发改委周三发布通知，进一步规范项目收益债券发行，规定其可以招标或簿记建档形式公开发行，也可以面向机构投资者非公开发行；同时鼓励项目重点用于支持基础项目建设、改善民生等。

刊登在发改委网站的《项目收益债券管理暂行办法》还明确，非公开发行的项目收益债券的债项评级应达到AA及以上；发行项目收益债券募集的资金，只能用于该项目建设、运营或设备购置，不得置换项目资本金或偿还与项目有关的其他债务，但偿还已使用的超过项目融资安排约定规模的银行贷款除外。

发改委并鼓励重点支持基础设施和公用事业特许经营项目，以及其他有利于结构调整和改善民生的项目、提供公共产品和服务的项目，通过项目收益债券融资。

“项目收益债去年就有了，(现在就是)相当于具体规范了一下吧。”北京一券商交易员表示，目前市场的焦点方向除了传统的企业债，就是交易所的非公开公司债，感觉对项目收益债的热情还比较有限。

发改委还强调，项目收益债券募集资金投资项目，必须符合国家产业政策和固定资产投资管理有关规定，能够产生持续稳定的现金流。

此外，文件还进一步规定了资金用途及募集资金项目的基本要求、项目收益和账户管理、信用评级及增信、投资者保护等细则。

今年五月，发改委曾印发《项目收益债券试点管理办法》(试行) ，相较之下，本次暂行办法在发行方式上不仅限于簿记建档，还新增招标方式；同时非公开发行时认购的机构投资者单笔认购金额从100万提高到500万人民币等。

项目收益债券是指由项目施工主体或其实际控制人发行的，与特定项目相联系的，债券募集资金用于特定项目的投资与建设，债券的本息偿还资金完全或主要来源于项目建成后运营收益的企业债券。

资料显示，2014年11月17日中国首只项目收益债“14穗热电债”成功簿记建档，中标利率6.38%，由海通证券承销。

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