中国经济：猪价呈恢复性和补偿性上涨，未来供求紧平衡--农业部

路透北京8月5日 - 中国农业部周三表示，3月下旬以来猪肉价格出现的持续上涨具有恢复性和补偿性特征，是猪价长期低迷导致产能大幅度调整引起的；预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，不会出现2011年的暴涨行情。

据农业部监测，全国4,000个生猪养殖村6月份生猪存栏716.24万头，同比下降10.3%。生猪存栏已连续九个月环比下降，能繁母猪存栏已连续22个月环比下降，均处于2008年以来最低水平。

“这轮猪价上涨，是前期市场价格长期低迷、养殖户严重亏损后的产能大幅度调整引起的，具有恢复性和补偿性特征，是市场机制合理作用的结果，”农业部市场预警专家称。

而由于猪价连续低迷，2014年年初以来生猪养殖普遍处于亏损状态，导致部分养殖场户破产退出或因资金周转困难而大幅调减产能。据国家发展改革委监测，2014年1月至2015年5月，全国猪粮比价连续71周低于6:1盈亏平衡点，生猪养殖持续亏损。

预警专家认为，从供求形势看，未来几个月生猪产能仍然维持低位调整，出栏保持平稳，而下半年是畜产品消费旺季，需求会有所增加。

“预计后期生猪供求大体处于紧平衡状态，猪价仍将处于周期性上涨通道，中秋、国庆期间受季节性需求拉动，阶段性涨幅可能会稍大一些，”他们称，“但随着生猪产能调整基本见底，后期如不发生重大疫情，市场供应有保障，不必过于担心保供给问题。”

今年春节过后，中国猪价呈持续攀升走势，生猪养殖从6月份开始盈利。据农业部监测，7月第4周，全国480个集贸市场活猪价格每公斤17.05元，连续上涨18周；猪肉价格每公斤26.10元，连续上涨17周。

随着猪价上涨，猪粮比价于6月第3周达到6:1之上，生猪养殖结束了近1年半的连续亏损局面。目前猪粮比价为6.93:1，出栏一头商品肥猪可盈利250元左右，处于正常盈利区间。

至于猪价会不会出现2011年的暴涨行情，预警专家指出，目前猪价上涨和2011年相比有两点不同，一是价格水平和涨幅不同，二是养殖效益不同。

据农业部监测，2011年猪肉、活猪和仔猪价格分别涨至每公斤30.39元、19.75元和37.24元，均高于目前价格；猪肉和仔猪价格累计涨幅分别为32.3%和98.4%，也高于此轮涨幅。

而2011年猪价上涨期间，生猪养殖始终处于盈利状态，而此轮猪价上涨是前期猪价大跌、长时间亏损后的恢复性上涨，生猪养殖刚刚扭亏为盈。（完）

欲览全文，请点击农业部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)