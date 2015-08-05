路透基点：台湾银行为帝宝工业安排70亿台币五年期融资案--TRLPC

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行和额度代理行--台湾银行已经为帝宝工业股份有限公司启动70亿台币(2.21亿美元)的五年期融资案。
这笔无担保子弹式贷款均分为AB两部分，A部分为循环贷，B部分为有期贷款。
A部分利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，B部分贷款为较台币利率互换(IRS)利率加码68个基点。税前保底利率为1.7%。
银行受邀以多个层级参贷：
承贷12亿台币或以上，任牵头行，前端费为20个基点；
承贷8-11.9亿台币，任经理行，费用15个基点；
承贷5-7.99亿台币，任参贷行，费用10个基点。
承诺费为15个基点。
资金用于运营资本。银行回复截止日期为8月21日。
借款人是一家台湾上市公司，生产汽车零部件。公司上一次踏足联贷市场是在2014年9月，当时签署一笔72亿台币的五年期贷款。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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