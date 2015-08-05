《汇市简讯》欧元/美元空头未从PMI数据中获益，更加指望ADP就业数据

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* 欧元区服务业PMI上升，从2013年中以来一直处在扩张领域

* 欧元/美元几无变动，因欧洲出口商的需求抵消了更多投机客卖盘的影响

* 愈发看空欧元的投资者未理会PMI数据，指望ADP就业数据能有强劲表现

* 预计ADP民间就业人数将大幅增长21.5万，但仍低于6月的23.7万人