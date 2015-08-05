版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 16:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头未从PMI数据中获益，更加指望ADP就业数据

0813GMT

* 欧元区服务业PMI上升，从2013年中以来一直处在扩张领域

* 欧元/美元几无变动，因欧洲出口商的需求抵消了更多投机客卖盘的影响

* 愈发看空欧元的投资者未理会PMI数据，指望ADP就业数据能有强劲表现

* 预计ADP民间就业人数将大幅增长21.5万，但仍低于6月的23.7万人

* 一周期执行价在1.0950美元的买权成本为40个跳动点，执行价在1.1000美元的买权成本为29个跳动点 (完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐