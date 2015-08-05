《汇市简讯》欧元/美元空头未从PMI数据中获益，更加指望ADP就业数据

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元区服务业PMI上升，从2013年中以来一直处在扩张领域
* 欧元/美元几无变动，因欧洲出口商的需求抵消了更多投机客卖盘的影响
* 愈发看空欧元的投资者未理会PMI数据，指望ADP就业数据能有强劲表现
* 预计ADP民间就业人数将大幅增长21.5万，但仍低于6月的23.7万人
* 一周期执行价在1.0950美元的买权成本为40个跳动点，执行价在1.1000美元的买权成本为29个跳动点 (完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。