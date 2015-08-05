台湾汇市：台币连五贬创七个半月新低，午后外资转卖汇收敛实质交投跌幅

* 台币连五贬续创七个半月收盘新低 * 午后外资转卖汇收敛实质交投跌幅 * 明日实质交易区间估在31.600-31.700 路透台北8月5日 - 台币兑美元 周三连续第五日收贬续创七个半月低位。交易 员表示，由于美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表态支持美联储9月升息，激励国际 美元表现强劲，台币实质交投随韩元等亚币走贬，但午后部分外资交投转为卖汇，明显收敛 台币实质交投跌幅。 他们指出，尽管美元持续强势整理，惟美国非农就业报告将于周五揭晓，交投略趋于谨 慎，外资及银行间美元短多获利了结卖需略见增温，及出口商在接近31.700的价位抛汇意愿 仍强，让午后台币实质交投转而向31.600靠拢，短线料在31.600-31.700区间震荡整理。 “外资早上买(美元)，下午大卖，外资乱搞。”一位大型公营行库交易员说。 另有交易员提及，只要美国数据不要太差，国际美元走势可望持坚，韩元等亚币料区间 偏弱盘整，不过韩元及台币波段跌幅已大，且近期仍有攸关美联储升息时点的非农就业数据 等变数，美元短多单为求落袋为安已有部分先行出场，短线倾向区间来回操作规避风险。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较 上日尾盘略有扩大。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.710/31.730，上日收在3 1.710。 台币兑美元今日收创七个半月收盘低位，前波低位为1月15日的31.786。今日台币实质 交易区间在31.610-31.703，上日交易区间在31.639-31.674。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在31.600-31.700。 新兴亚洲货币周三多数下滑，此前美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示支持美国9月加 息。 韩元兑美元 收盘下跌0.7%，至1,173.6，稍早触及1,175 .1，为2012年6月8日以来最疲弱水准，上日收报1,165.5。 台湾股市周三小幅收高0.37%报8,542.27点，中止连两日下滑格局，并守稳8,500点的颈 线重要支撑 ；证券交易所资料显示，证券交易所今日资料显示，外资及陆资在 台股买超4.33亿台币，累计连续两日买超36.19亿台币。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 8/5(三)：美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸易收支；美国7月Markit服务业PMI终值 、ISM非制造业指数；意、法、德、欧元区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售 。 8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会 议(至8月7日)。 8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国 6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。 8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。 8/9(日)：中国7月PPI和CPI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.750 31.705 31.610-31.765 31.760 9.35 7.55 元太外汇经纪公司 31.749 31.706 31.610-31.760 31.760 4.72 3.56 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.040/0.050 0.020/0.040 美元/台币六个月期 -0.025/0.000 -0.045/-0.010 (完)