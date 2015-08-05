版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 17:04 BJT

台湾汇市：台币连五贬创七个半月新低，午后外资转卖汇收敛实质交投跌幅

* 台币连五贬续创七个半月收盘新低
    * 午后外资转卖汇收敛实质交投跌幅
    * 明日实质交易区间估在31.600-31.700

    路透台北8月5日 - 台币兑美元 周三连续第五日收贬续创七个半月低位。交易
员表示，由于美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表态支持美联储9月升息，激励国际
美元表现强劲，台币实质交投随韩元等亚币走贬，但午后部分外资交投转为卖汇，明显收敛
台币实质交投跌幅。
    
    他们指出，尽管美元持续强势整理，惟美国非农就业报告将于周五揭晓，交投略趋于谨
慎，外资及银行间美元短多获利了结卖需略见增温，及出口商在接近31.700的价位抛汇意愿
仍强，让午后台币实质交投转而向31.600靠拢，短线料在31.600-31.700区间震荡整理。

   “外资早上买(美元)，下午大卖，外资乱搞。”一位大型公营行库交易员说。
    
    另有交易员提及，只要美国数据不要太差，国际美元走势可望持坚，韩元等亚币料区间
偏弱盘整，不过韩元及台币波段跌幅已大，且近期仍有攸关美联储升息时点的非农就业数据
等变数，美元短多单为求落袋为安已有部分先行出场，短线倾向区间来回操作规避风险。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较
上日尾盘略有扩大。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.710/31.730，上日收在3
1.710。 
    
    台币兑美元今日收创七个半月收盘低位，前波低位为1月15日的31.786。今日台币实质
交易区间在31.610-31.703，上日交易区间在31.639-31.674。交易员预估，明日台币实质交
投波动区间暂看在31.600-31.700。
    
    新兴亚洲货币周三多数下滑，此前美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示支持美国9月加
息。 韩元兑美元  收盘下跌0.7%，至1,173.6，稍早触及1,175
.1，为2012年6月8日以来最疲弱水准，上日收报1,165.5。 
   
    台湾股市周三小幅收高0.37%报8,542.27点，中止连两日下滑格局，并守稳8,500点的颈
线重要支撑 ；证券交易所资料显示，证券交易所今日资料显示，外资及陆资在
台股买超4.33亿台币，累计连续两日买超36.19亿台币。 
         
    本周余日国际重要经济数据和事件有： 
    8/5(三)：美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸易收支；美国7月Markit服务业PMI终值
、ISM非制造业指数；意、法、德、欧元区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售
。
    
    8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会
议(至8月7日)。
     
    8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国
6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。
    
    8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。    
    
    8/9(日)：中国7月PPI和CPI。  
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.750    31.705  31.610-31.765   31.760     9.35    7.55
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.749    31.706  31.610-31.760   31.760     4.72    3.56
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.040/0.050            0.020/0.040
 美元/台币六个月期           -0.025/0.000           -0.045/-0.010    
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐