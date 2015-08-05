港股业绩：希慎上半年基本溢利增7.5%，续租租金升幅较去年放缓

路透香港8月5日 - 尽管上半年香港零售销售额按年录得倒退，在铜锣湾购物区拥有大量零售物业的希慎兴业 期内基本溢利录得7.5%增长，续租、租金检讨与新出租商舖物业租金水平平均上升35%，但比去年全年50%的升幅则有所放缓。

由于访港旅客增长放缓，及内地旅客对高价奢侈品的消费需求减弱，以至港元汇价走强，上半年本地零售销售值按年倒退1.6%。而且近期公布上半年业绩的海外奢侈品牌表现欠佳，令人关注对本地商舖租金的压力或会进一步加剧。

＂我们不完全对香港零售业前景悲观，因为经过过去十多年的上升后，目前经历调整期，零售业前景长远仍非常乐观的。因为中国收入增长造就大群中产，且本地消费亦相当强。＂希慎副主席兼行政总统刘少全在业绩发布会上称。

截至6月底止半年，希慎在撇除投资物业重估后的基本溢利为11.63亿港元，去年同期为10.82亿港元；董事会建议派中期息每股0.25港元，比去年同期升0.02港元。

期内公司的商舖出租率达98%，写字楼为100%出租，至于住宅出租率亦有95%。

希慎铜锣湾商舖群包括利舞台、希慎广场及利园，上半年整体的租户销售额同比升约40%。不过，其中档次最高的利园是其中唯一在期内录得销售额下跌的，跌幅为单位数。公司指这是受到游客消费放缓影响，及个别品牌的生命周期与分销策略有关。

至于希慎广场在苹果 专门店带动下，上半年整体租户销售额约有八成增长，但若撇除苹果的销售额则有轻微下跌，刘少全解释，这是由于其中一个主要租户T Galleria by DFS进行翻新装修，因而影响商场营业额下跌。

被问到市道转差，商户有否提出减租时，刘少全表示，在租约期间未有收到商户减租的要求，但在磋商续租时，双方一定会对租金水平进讨论。