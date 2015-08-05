中国政策：房地产税法等七大税法被补充进人大五年立法规划--新华

近期有关房地产税立法提速的预期升温，国内媒体稍早援引消息人士称，未来房地产税征收有望通过划定“豁免征收面积”的方式，确定房地产税的起征点。个人或家庭在豁免征收面积以内的住房，免予征收房地产税。而“豁免征收面积”将根据地方住房情况针对性划定，不会一刀切。