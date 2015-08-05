中国政策：房地产税法等七大税法被补充进人大五年立法规划--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月5日 - 新华社周三报导，房地产税法、资源税法等七大税法被补充进本届人大五年立法规划，释放出税收法定进程提速的重要信号。
新华社新华视点微博援引最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划，新纳入计划的七大税法包括，环境保护税法、增值税法、资源税法、房地产税法、关税法、船舶吨位税法、耕地占用税法。
近期有关房地产税立法提速的预期升温，国内媒体稍早援引消息人士称，未来房地产税征收有望通过划定“豁免征收面积”的方式，确定房地产税的起征点。个人或家庭在豁免征收面积以内的住房，免予征收房地产税。而“豁免征收面积”将根据地方住房情况针对性划定，不会一刀切。
中国财政部长楼继伟周一向全国人大报告2014年财政决算情况时曾表示，今年将配合做好房地产税立法工作，加快房地产税立法并适时推进改革。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”