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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 17:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶从六个半月低点反弹收高，受空头回补提振

美元兑日圆周三扩大涨幅，此前亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示支持在9月加息。

据华尔街日报(WSJ)报导，洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。

乐天证券的Yoshida表示：“TOCOM期胶价格可能会呈宽幅波动，介于去年10月低点175日圆至1月所及高点250日圆间波动，因投资者就中国经济前景，美国升息影响以及油价下滑看法分歧。”

1月沪胶 涨60元人民币，报每吨12,255元。

新加坡SICOM近月9月合约 尾盘报每公斤136.5美分，跌1.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/孙茉莉; 审校 于春红)

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