基金观点：陆股重挫难撼实质经济，下半年回归价值投资--元大投信

路透台北8月6日 - 台湾最大投信公司--元大投信表示，展望陆股后续，股市为经济的领先指标，去除资金行情回归基金面来看，中国总体经济环境近年来表现虽然没有明显增速的成长但也没有更坏，以今年来看虽然出口以及生产面的数字不如预期，但官方制造业PMI指标近几月仍未跌落50以下，中国去年进口加出口的外贸总额占GDP比重41%，今年上半年中国出口总额年成长虽仅0.9%，但中国为经济大国不如台湾高度的外贸依存度、外贸好不好对于国家经济影响深远。相对地国内的内需消费投资重要性更值得注意，观察中国上半年社会零售消费总额年成长高达10.3%，2Q略高于1Q，投资面来看，上半年全国固定资产投资总额年增率仍达11%，整体内需消费投资维持在高成长态势。

另外，经济体四成相关的房地产市场在今年第二季也开始回稳，中国整体商品房销售面积、销售价格逐步回升，一级城市销售的价及量更是明显转折向上，至于6月以后重挫的股市是否会明显影响后续房市及内需消费力道，笔者在此认为有限，因为以统计数字来看，第二季股市投资占家庭所得比重仍在8%左右，不到一成的数字难以严重影响实质经济体的发展，中国经济体已是处于结构转型，正由第二产业往第三产业转变中，对于GDP贡献的结构比重来看，第三产业2014年48.2%、今年上半年49.5%，比重高于2010-2014年平均46.1%，也超过第二产业今年上半年43.7%。

以成长性来看，第三产业近几年持续呈现二位数以上高增长，2010-2014年平均成长率为14.9%，今年上半年仍有11.2%，数字远超过第二产业上半年年成长1.8%，中国经济服务业占比持续上升已超过制造业，结构性变化远超过经济增速下滑的重要性，且我们也认为在经济结构调整过程仍有行业及个股存在高增长的投资机会。