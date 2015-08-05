基金观点：陆股重挫难撼实质经济，下半年回归价值投资--元大投信

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月6日 - 台湾最大投信公司--元大投信表示，展望陆股后续，股市为经济的领先指标，去除资金行情回归基金面来看，中国总体经济环境近年来表现虽然没有明显增速的成长但也没有更坏，以今年来看虽然出口以及生产面的数字不如预期，但官方制造业PMI指标近几月仍未跌落50以下，中国去年进口加出口的外贸总额占GDP比重41%，今年上半年中国出口总额年成长虽仅0.9%，但中国为经济大国不如台湾高度的外贸依存度、外贸好不好对于国家经济影响深远。相对地国内的内需消费投资重要性更值得注意，观察中国上半年社会零售消费总额年成长高达10.3%，2Q略高于1Q，投资面来看，上半年全国固定资产投资总额年增率仍达11%，整体内需消费投资维持在高成长态势。
另外，经济体四成相关的房地产市场在今年第二季也开始回稳，中国整体商品房销售面积、销售价格逐步回升，一级城市销售的价及量更是明显转折向上，至于6月以后重挫的股市是否会明显影响后续房市及内需消费力道，笔者在此认为有限，因为以统计数字来看，第二季股市投资占家庭所得比重仍在8%左右，不到一成的数字难以严重影响实质经济体的发展，中国经济体已是处于结构转型，正由第二产业往第三产业转变中，对于GDP贡献的结构比重来看，第三产业2014年48.2%、今年上半年49.5%，比重高于2010-2014年平均46.1%，也超过第二产业今年上半年43.7%。
以成长性来看，第三产业近几年持续呈现二位数以上高增长，2010-2014年平均成长率为14.9%，今年上半年仍有11.2%，数字远超过第二产业上半年年成长1.8%，中国经济服务业占比持续上升已超过制造业，结构性变化远超过经济增速下滑的重要性，且我们也认为在经济结构调整过程仍有行业及个股存在高增长的投资机会。
下半年总经持续「调结构、稳增长」的态势，股市在市场资金去杠杆之后将回归基本面，根据WIND资料，从2015年中报业绩预告结果来看，中小板有765家、创业板484家、主板551家，行业利润增速来看，净利润同比增长率下限在50%以上的行业有交通运输、非银金融、化工、电气设备、休闲服务、传媒，其中受惠于油价的交通运输净利润增长率高达1300%以上，非银金融因股市行情整体净利润也高达250%以上。另外，负增长的行业有综合、钢铁、采掘、国防军工、建筑材料、机械设备、汽车，根据盈利预估区间的均值测算，中小创2015年半年度的盈利同比增速超过20%，相对主板更优，中小板及创业板估值虽处于较高水准但同时也反应着高成长，下半年陆股在去杠杆、普天同庆的行情过后，产业及个股仍将回归成长性、价值面的投资机会。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”