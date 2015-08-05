中国外汇：IMF最新SDR定值评估称，需在伦敦纽约等地建立离岸人民币汇率

路透北京8月5日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布报告称，基于IMF当前对人民币纳入特别提款权（SDR）的评估决定，在英国伦敦与美国纽约的外汇市场上，需要一个合适的人民币对美元汇率，欧洲央行亦需要建立离岸的人民币兑美元汇率，以便计算SDR货币篮子以美元计价的每日价值。

IMF工作人员报告显示，根据IMF此前与英国央行的讨论，伦敦的外汇交易市场有望能形成离岸人民币汇率。未来还需要进一步调查，以明确纽约外汇交易市场与欧洲央行是否能产生合适的离岸人民币汇率。

“需要一个以市场供求为基础的'具有代表性的'人民币兑美元汇率来为人民币入篮后的SDR定值。”报告称。

经IMF与中国决策层协商，IMF认为目前由CFETS(中国外汇交易中心)每个交易日9:15分公布的人民币兑美元中间价具有代表性。根据IMF工作人员的初步评估，由CFETS每日计算的该基准汇率符合标准。

IMF并要求，为了使得投资者交易人民币兑其他可自由使用货币时不处于弱势，需要为投资者提供必要的通道，使其能够通过在岸的汇率买卖人民币。