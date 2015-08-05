欧洲汇市：英镑追随美元走势，兑欧元创两周高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
英镑兑欧元 上涨0.33%，触及两周高点0.6965英镑。
“简而言之，英国和美国有很多相似之处，”摩根士丹利驻伦敦的全球外汇策略负责人Hans Redeker说。“你可以看到美国和英国货币市场利率今晨均朝着有利方向移动，但其他国家的利率却无变动。”
12月英镑期货合约下跌3个基点，暗示英国央行在今年年底前料升息超过0.125%。
但该央行也有可能等到2016年再升息，而且英国先于美国升息的几率仍很小。
英国央行即将迎来“超级周四”，届时将发布通胀报告、利率决定和政策会议纪录，这料将显示至少有一些货币政策委员会委员在本月投票赞成升息。
英国的通胀率依然较低，该央行的短期通胀预估料将凸显这一点，尽管薪资增幅回升或许会支持未来调高通胀预估。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 李春喜)
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