版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 18:07 BJT

路透基点：太平洋电线电缆重返市场，寻求150亿台币五年期融资--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太平洋电
线电缆股份有限公司(PEWC)时隔近九年重返联贷市场，寻求最多150亿台
币(4.74亿美元)五年期融资。
    
    消息人士称，彰化银行负责协调本案，借款人已与几家合作银行进行
了初步洽谈。
    
    贷款料分为多个部分，但条款和细节尚待确定。
    
    资金将用于再融资和资本支出。
    
    借款人成立于1950年，上一次涉足联贷市场是在2006年11月，签署16
8亿台币七年期融资。汤森路透基点数据显示，该笔贷款利率为较90天二
级市场商票利率加码150-170个基点。(完)

  
 (编译 艾茂林; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐