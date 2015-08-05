路透基点：太平洋电线电缆重返市场，寻求150亿台币五年期融资--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太平洋电 线电缆股份有限公司(PEWC)时隔近九年重返联贷市场，寻求最多150亿台 币(4.74亿美元)五年期融资。 消息人士称，彰化银行负责协调本案，借款人已与几家合作银行进行 了初步洽谈。 贷款料分为多个部分，但条款和细节尚待确定。 资金将用于再融资和资本支出。 借款人成立于1950年，上一次涉足联贷市场是在2006年11月，签署16 8亿台币七年期融资。汤森路透基点数据显示，该笔贷款利率为较90天二 级市场商票利率加码150-170个基点。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)