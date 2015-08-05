路透基点：太平洋电线电缆重返市场，寻求150亿台币五年期融资--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太平洋电 线电缆股份有限公司(PEWC)时隔近九年重返联贷市场，寻求最多150亿台 币(4.74亿美元)五年期融资。 消息人士称，彰化银行负责协调本案，借款人已与几家合作银行进行 了初步洽谈。 贷款料分为多个部分，但条款和细节尚待确定。 资金将用于再融资和资本支出。 借款人成立于1950年，上一次涉足联贷市场是在2006年11月，签署16 8亿台币七年期融资。汤森路透基点数据显示，该笔贷款利率为较90天二 级市场商票利率加码150-170个基点。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”