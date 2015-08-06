重温稿--台湾货币市场：短票利率持稳，未因一年存单标售结果走低

* 短票利率未因一年存单得标利率而走低 * 拆款市场供给家数增加，但央行冲销积极 * 观察央行后续动作，短率仍有下调可能 记者 董永年 路透台北8月5日 - 台湾银行间短率周三持稳既有水准。资金调度人员表示，虽然昨日 标售的364天期定存单得标利率创新低，不过短票利率并未因此下滑。 惟受本次定存单得标结构改变影响，拆款市场资金的供应者变多。资金调度人士指出， 有银行因364天存单到期没能继续得标而多钱，一早就询问是否需要拆入。但拆款利率也是 维持既有区间不变。 〞短票利率先不动，但若月中累积超额准备超过3,000亿(台币)，就有机会向下调。〞 一位大型票券商主管说。 一公股银行人士则称，拆款市场多钱的银行没有太大改变，倒是有一大型民营银行原本 有拆入需求，但现在已将缺口补起。 他认为，在资金宽松且缺乏投资标的环境下，要有效去化滥头寸难度升高，因此只能有 赖央行的冲销。以最近排队等候者几乎全收来看，央行似乎也没有让资金更浮滥的打算。 台湾央行周二标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，低于市场 预期的0.505%附近，并较前次标售均标0.519%走低2.5个基点，是连10次走低。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.420% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.380-0.440% 0.380-0.490% --两周拆款利率区间 0.405-0.460% 0.390-0.450% **短票利率未调降** 短票方面，今日大型票券商开出的买票利率仍以0.54%为主，并未受央行364天期定存单 得标利率影响而走低。由于发票量不振，上日成交量萎缩至24.94亿台币。 一大型票券商主管指出，今日发票量与上日差距不大，发票量萎缩主要因企业因应现金 股利发放的筹资作业已到尾声；股市不振亦使得融资需求下滑，证券商发票需求不高。另外 ，银行提供企业利率更低的融资额度，使得发票意愿低迷。 〞利率受发票量不振下调不易，接下来要观察银行间超额准备的变化。〞一票券商交易 主管说。 他表示，在政府公布第二季GDP远低于预期后，整个货币市场气氛已经转变，其实央行 早就掌握基本面不佳的讯息，早一步推14天期定存单并将利率定在0.50%，这也成为货币市 场利率的新基准。 交易主管指出，从到期情形来看，预期发票量要到8月中旬才会增加。届时短票利率或 许有调降机会。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 544%，前日为0.547%；上日成交量24.94亿台币，前日70.95亿台币。 台湾央行周三公布，共发行3,678亿台币定存单。较今日存单到期金额2,095亿台币，存 单发行余额增1,583亿。 本周央行存单到期金额总计为7,937.7亿；余日落点分别为周四1,443.2亿、周五43亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为142亿台币，累积超额准备为275亿台币、加 计前期1%的超额准备1,295亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，市况虽然宽松，但还不至于出现去化无门 的状况，这使得RP利率持稳在既有水准。 一证券商交易员表示，RP利率是否有进一步下调空间，还是要看央行的操作，目前隔夜 拆款利率仍持稳在0.388%附近，也让RP利率难有下跌机会。 不过另一票券商交易员指出，相较于公债与公司债，投信希望将RP利率较高的可转债承 作时间拉长，从30-40天期延至一季，藉以锁住利差。 〞他们可能觉得(可转债)利率会下来吧。〞票券商交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.62-0.63%，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区 间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。 根据柜买中心资料，今日有法国东方汇理银行 五年期宝岛债交割，金额7亿人 民币；周四有法国兴业银行 五年期宝岛债交割，金额2亿人民币、韩国进出口银行 三年期宝岛债交割，金额10亿人民币。(完) (审校 张喜良)