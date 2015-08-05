国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差上升，因需求旺盛

路透新加坡8月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三徘徊在近两个月高点每吨98.13美元，需求仍持坚，韩国买家在近三个交易日中买入船货。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)已买入约50,000吨石脑油，定于9月下半月发货，但尚不知确切的成交价格。

但随着基本面的改善，价格整体上涨，交易商称，因9月来自欧洲和地中海的船货将减少。

约两周前，YNCC支付的价格为较日本C&F报价每吨贴水3美元。

亚洲汽油裂解价差上涨8.6%，至近一个月高点报每桶17.25美元，因全球多数地区需求旺盛。

对炼厂而言汽油仍是最为有利可图的油品。

据官方数据显示，截止8月1日当周，日本汽油库存减少380,000桶，至七个月低点985万桶，尽管炼厂开足马力加工。

业内消息人士称，自7月底以来日本汽油需求较上年同期保持坚挺，因天气更热。

现货交易方面，汽油成交了五笔，为7月7日以来最高。(完)

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