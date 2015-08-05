路透基点：置富产业信托就37亿港元再融资案接洽数家银行--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，置富产业信托正在与数家经挑选出来的银行进行接洽，商量一笔约37亿港元(4.8亿美元)的五年期贷款，资金将用于再融资。
一位消息人士称，贷款利率可能较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点左右。
资金将用于为2016年3月到期的38亿港元五年期贷款进行再融资。
澳新银行(澳盛银行,ANZ)、星展银行和渣打银行是2011年4月这笔贷款的安排者，另有其他三家银行参与。最高综合收益为108个基点，一般银团的利率较Hibor加码91个基点。
借款人在2014年4月还与四家银行签署了18亿港元五年期融资案。该笔再融资贷款的利率较Hibor加码140个基点。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”