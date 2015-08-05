路透基点：置富产业信托就37亿港元再融资案接洽数家银行--TRLPC

路透香港8月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，置富产业信托正在与数家经挑选出来的银行进行接洽，商量一笔约37亿港元(4.8亿美元)的五年期贷款，资金将用于再融资。

一位消息人士称，贷款利率可能较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点左右。

资金将用于为2016年3月到期的38亿港元五年期贷款进行再融资。

澳新银行(澳盛银行,ANZ)、星展银行和渣打银行是2011年4月这笔贷款的安排者，另有其他三家银行参与。最高综合收益为108个基点，一般银团的利率较Hibor加码91个基点。

借款人在2014年4月还与四家银行签署了18亿港元五年期融资案。该笔再融资贷款的利率较Hibor加码140个基点。(完)