马来西亚期市：棕榈油期货触及11个月低点，需求疑虑犹存

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
成交量报37,256口，高于通常的35,000口。
“第三季产量将会极佳”，一外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 员表示。“需求正以前所未见的速度消退。印度和中国均退场观望，大宗商品基金则是大多站在卖方。”
路透调查显示，马来西亚棕榈油库存7月可能增加，因产量回升；同时在斋戒月结束后的出口需求下滑，亦使得库存水平升高。
马币 为2015年表现最差的新兴亚币，而马币是指标棕榈油的报价货币，这对棕榈油带来些许支撑。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 孙茉莉/戴素萍/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”