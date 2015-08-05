马来西亚期市：棕榈油期货触及11个月低点，需求疑虑犹存

成交量报37,256口，高于通常的35,000口。

“第三季产量将会极佳”，一外国大宗商品经纪商驻吉隆坡交易 员表示。“需求正以前所未见的速度消退。印度和中国均退场观望，大宗商品基金则是大多站在卖方。”

路透调查显示，马来西亚棕榈油库存7月可能增加，因产量回升；同时在斋戒月结束后的出口需求下滑，亦使得库存水平升高。

马币 为2015年表现最差的新兴亚币，而马币是指标棕榈油的报价货币，这对棕榈油带来些许支撑。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 孙茉莉/戴素萍/张明钧)