国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水呈区间波动，前景仍黯淡

路透新加坡8月5日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周三维持在上一日的 区间内波动，重质燃料油前景仍黯淡。 380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水扩大0.06美元至每吨5.56美元 ，仍旧面临压力，因现货交易平台售价疲软。 不过路透数据显示，180-cst较迪拜原油的裂解价差周三升至每桶负6 .06美元，上日报负6.15美元。 现货市场上有五笔交易。 摩科瑞自壳牌购入2万吨180-cst燃料油，8月20-24日装运，每吨报27 2美元。 壳牌出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，8月31日至9月4日装运，每 吨报274美元。 摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油给卢克石油(Lukoil)，8月22-26日装 运，每吨报263.10美元。 嘉能可出售2万吨380-cst燃料油给兴隆，8月26-30日装运，每吨较8 月现货均价贴水2美元。 壳牌自摩科瑞买进2万吨380-cst燃料油，8月20-24日装运，每吨报26 3美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)