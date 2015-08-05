版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 19:12 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水呈区间波动，前景仍黯淡

路透新加坡8月5日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周三维持在上一日的
区间内波动，重质燃料油前景仍黯淡。
    
    380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水扩大0.06美元至每吨5.56美元
，仍旧面临压力，因现货交易平台售价疲软。
    
    不过路透数据显示，180-cst较迪拜原油的裂解价差周三升至每桶负6
.06美元，上日报负6.15美元。
    
    现货市场上有五笔交易。
    
    摩科瑞自壳牌购入2万吨180-cst燃料油，8月20-24日装运，每吨报27
2美元。
    
    壳牌出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，8月31日至9月4日装运，每
吨报274美元。
    
    摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油给卢克石油(Lukoil)，8月22-26日装
运，每吨报263.10美元。
    
    嘉能可出售2万吨380-cst燃料油给兴隆，8月26-30日装运，每吨较8
月现货均价贴水2美元。
    
    壳牌自摩科瑞买进2万吨380-cst燃料油，8月20-24日装运，每吨报26
3美元。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐