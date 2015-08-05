东南亚股市：印尼股市创近两周最高收位，泰国股市小升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月5日 - 印尼主要股指周三收在近两周最高收位，市场预期该国下半年经济将复苏；泰国股市在央行发布疲弱的2015年经济成长展望后，回吐稍早升幅。
印尼股市 上涨1.5%至4,850.53点，为7月24日以来最高收位。 Bank Mandiri 及Astra International 双双上涨近3%。两者均为交投最热络的股票之一。
“市场押注下半年经济成长，”一驻雅加达的交易员表示。
泰国股市 收升0.3%，此前货币政策委员会以7:0的票数维持一日回购利率 于1.50%不变。
泰国央行表示，由于出口不佳，2015年增长预测将由3.0%再次下调。
越南股市 上涨1.05%，在东南亚国家与欧盟达成自由贸易协议后，许多个股收升。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 372.96 0.13 +0.04 -9.20 410.77
新加坡 3191.39 0.35 +0.01 -5.16 3365.15
马来西亚 1725.56 1.83 +0.11 -2.03 1761.25
泰国 1436.36 4.20 +0.29 -4.09 1497.67
印尼 4850.53 69.45 +1.45 -7.20 5226.95
菲律宾 7662.55 64.26 +0.85 +5.97 7230.57
越南 607.08 6.32 +1.05 +11.26 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”