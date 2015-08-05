东南亚股市：印尼股市创近两周最高收位，泰国股市小升

路透曼谷8月5日 - 印尼主要股指周三收在近两周最高收位，市场预期该国下半年经济将复苏；泰国股市在央行发布疲弱的2015年经济成长展望后，回吐稍早升幅。

印尼股市 上涨1.5%至4,850.53点，为7月24日以来最高收位。 Bank Mandiri 及Astra International 双双上涨近3%。两者均为交投最热络的股票之一。

“市场押注下半年经济成长，”一驻雅加达的交易员表示。

泰国股市 收升0.3%，此前货币政策委员会以7:0的票数维持一日回购利率 于1.50%不变。

泰国央行表示，由于出口不佳，2015年增长预测将由3.0%再次下调。

越南股市 上涨1.05%，在东南亚国家与欧盟达成自由贸易协议后，许多个股收升。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 372.96 0.13 +0.04 -9.20 410.77

新加坡 3191.39 0.35 +0.01 -5.16 3365.15

马来西亚 1725.56 1.83 +0.11 -2.03 1761.25

泰国 1436.36 4.20 +0.29 -4.09 1497.67

印尼 4850.53 69.45 +1.45 -7.20 5226.95

菲律宾 7662.55 64.26 +0.85 +5.97 7230.57

越南 607.08 6.32 +1.05 +11.26 545.63

(完)

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