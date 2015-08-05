重发-国际油市：亚洲柴油及航煤价格面临压力，因供给充沛

(重发以改正提取码) 路透新加坡8月5日 - 亚洲9月柴油及航煤裂解价差周三分别下跌至每 桶11.04美元及11.59美元，因面临供给丰沛的压力。 沙特阿拉伯两大新炼厂的供应流入市场。今年稍早，沙特日处理40万 桶的Yasref炼厂产能满载，去年底时日产40万桶的Jubail炼厂亦产能满载 。 日本方面，官方数据显示，8月1日止的当周煤油库存增加14万桶，触 及1,160万桶的近六个月高点。 美国方面，路透调查分析师结果显示，包括取暖油及柴油在内的馏分 油库存在7月31日止当周可能增加150万桶。 调查并指出，尽管炼厂产能利用率下滑，美国库存仍在增加。 新加坡现货市场有三笔柴油及两笔航煤交易。 维多自雪佛龙(Chevron)买进15万桶含硫10ppm柴油，8月25-29日装运 ，每桶升水2.90美元。 托克自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，8月20-24日装运，每桶 贴水0.85美元。 壳牌自卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月20-24日装 运，每桶贴水0.40美元。 兴隆出售两批各10万桶航煤，8月31日至9月4日装运，买受者为维多 ，每桶各贴水0.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)