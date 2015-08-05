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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 21:13 BJT

重发-国际油市：亚洲柴油及航煤价格面临压力，因供给充沛

(重发以改正提取码)
    路透新加坡8月5日 - 亚洲9月柴油及航煤裂解价差周三分别下跌至每
桶11.04美元及11.59美元，因面临供给丰沛的压力。
    
    沙特阿拉伯两大新炼厂的供应流入市场。今年稍早，沙特日处理40万
桶的Yasref炼厂产能满载，去年底时日产40万桶的Jubail炼厂亦产能满载
。
    
    日本方面，官方数据显示，8月1日止的当周煤油库存增加14万桶，触
及1,160万桶的近六个月高点。
    
    美国方面，路透调查分析师结果显示，包括取暖油及柴油在内的馏分
油库存在7月31日止当周可能增加150万桶。
    
    调查并指出，尽管炼厂产能利用率下滑，美国库存仍在增加。
    
    新加坡现货市场有三笔柴油及两笔航煤交易。
    
    维多自雪佛龙(Chevron)买进15万桶含硫10ppm柴油，8月25-29日装运
，每桶升水2.90美元。
    
    托克自中国石油买进15万桶含硫500ppm柴油，8月20-24日装运，每桶
贴水0.85美元。
    
    壳牌自卢克石油(Lukoil)买进15万桶含硫500ppm柴油，8月20-24日装
运，每桶贴水0.40美元。
    
    兴隆出售两批各10万桶航煤，8月31日至9月4日装运，买受者为维多
，每桶各贴水0.50美元。(完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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